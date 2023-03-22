В Киргизии открыт новый фармацевтический завод «Гемамед» в два раза увеличил выпуск медизделий для пациентов со стомой » BioNTech продолжит разработку препарата против рака ONC-392 вместе с OncoC4 Немецкая BioNTech подписала соглашение с фармкомпанией OncoC4, предметом которого является совместная разработка противоракового препарата ONC-392 и его коммерциализация. В качестве аванса OncoC4 получит $200 млн, сообщает Reuters. Препарат ONC-392 планируется применять для монотерапии и комбинированной терапии при различных онкологических заболеваниях. Заключительные стадии клинических испытаний противоопухолевого средства намечены на текущий год. В феврале 2023 года BioNTech завершила строительство своего первого завода по производству ДНК-плазмид в Марбурге, Германия. Исследовательская часть завода работает с августа 2022 года, и компания ожидает, что производственная часть будет запущена к концу этого года. gxpnews