В Киргизии открыт новый фармацевтический завод

«Акылбек Жапаров принял участие в открытии фармацевтического завода, который после запуска готов обеспечить производство 10 наименований лекарственных средств для лечения сердечно-сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных и инфекционных заболеваний, а также болезней мочевыделительной системы», – говорится в сообщении.

Глава кабмина республики посетил киргизско-германскую компанию New-Tek LLC, которая занимается производством и поставкой фотоэлектрических солнечных модулей, разработкой и реализацией инновационных проектов в области солнечной энергетики в странах СНГ, Европе и на Ближнем Востоке.

Акылбек Жапаров отметил, что СЭЗ «Бишкек» имеет большой потенциал, который необходимо развивать, и подтвердил готовность поддержки в реализации проектов, направленных на ее развитие.

В конце 2021 года Российско-Кыргызский фонд развития (РКФР) одобрил инвестиционный кредит ОсОО «Биовит» в размере $7,7 млн на строительство первого в Киргизии фармацевтического завода по производству инфузионных растворов и инъекций в ампулах.

gxpnews