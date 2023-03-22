В суде огласили обвинительное заключение по делу Шпигеля

Измайловский районный суд Москвы провел очередное заседание по делу основателя ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля и экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева – в больнице столичного СИЗО «Матросская тишина». В итоге Шпигелю предъявили обвинение в передаче взятки Белозерцеву на сумму более 30 млн рублей. Из-за состояния здоровья бизнесмена слушания проходят не в зале суда. На прошлом заседании, 10 марта, прокурор не успел дочитать обвинительное заключение.
На следующем заседании, которое пройдет 21 марта, суд выслушает свидетелей обвинения.
По версии следствия, Борис Шпигель вместе со своей женой Евгенией и директором пензенского ОАО «Фармация» Антоном Колосковым передали Белозерцеву через посредников Геннадия Маркова и Федора Федотова около 31 млн рублей деньгами и подарками за содействие в получении компанией госконтрактов в регионе. Бориса Шпигеля обвиняют по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере), Ивана Белозерцева – по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), Евгении Шпигель и Антону Колоскову вменяют ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), Геннадию Маркову и Федору Федотову – ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). Подсудимые вину в инкриминируемых преступлениях не признали.
В Измайловском районном суде Москвы предварительное слушание дела должно было состояться 17 февраля, однако заседание перенесли на 20 февраля в связи с состоянием здоровья Шпигеля. Во время основного заседания 10 марта суд до 9 августа продлил срок содержания Бориса Шпигеля, Ивана Белозерцева и других фигурантов дела в СИЗО. Эта мера пресечения в отношении обвиняемых действует с марта 2021 года (тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела).
Адвокаты обвиняемых неоднократно пытались обжаловать их арест, последний раз – в Верховном суде. Одним из доводов для смягчения меры пресечения было состояние здоровья Бориса Шпигеля. Однако верховная инстанция сочла доводы неубедительными и оставила жалобу без удовлетворения. Тогда же Верховный суд поддержал ходатайство прокуратуры о передаче дела в отношении Шпигеля и Белозерцева в Измайловский районный суд Москвы.
Борис Шпигель в ходе своего выступления 2 февраля заявил, что Басманным районным судом «не исследовано вообще практически ничего». По словам Шпигеля, этот суд отнесся к продлению срока содержания под стражей «крайне халатно» – сведения в ходатайстве о продлении меры пресечения не соответствуют обвинительному заключению, а значит, заметил Шпигель, обвинительное заключение судьи не читали.
Источник: «Коммерсантъ»
Фото: DON24.ru