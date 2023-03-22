В Алжире начали производство инсулина по технологии «Герофарма»

На заводе алжирской государственной фармкомпании «Промышленная группа Saidal» состоялся запуск производства инсулинов по технологии российского «Герофарма». Первая партия составила 40 тысяч флаконов генно-инженерного инсулина человека короткого действия, сообщает пресс-служба компании.

До конца месяца будет выпущено еще 80 тысяч флаконов, а к концу года 50% населения будут обеспечены инсулином за счет местного производства. Всего в Алжире проживают более 2 млн взрослых пациентов с сахарным диабетом.

Завод группы Saidal размещен в городе Константина. Перед запуском производства персонал предприятия прошел обучение в научно-исследовательском центре «Герофарма» – специалистам алжирской компании в том числе были переданы методики входного и выходного контроля качества. Также российская фармкомпания обеспечила трансфер технологии производства готовых лекарственных форм генно-инженерных инсулинов человека на площадку в Алжире.

«Интерес к российским инсулинам со стороны стран Африки, Ближнего Востока, Азии и Латинской Америки растет с каждым годом. При этом наибольшие перспективы для „Герофарма” и наших партнеров мы видим именно в локализации производства», – прокомментировал событие генеральный директор «Герофарма» Петр Родионов. До конца года Saidal и «Герофарм» планируют расширить сотрудничество по инсулинам.

Ранее «Герофарм» локализовал производство аналоговых и человеческих инсулинов на территории Узбекистана. Выпуском занялась местная фармкомпания Zuma Pharma.

gxpnews