Сертификаты GMP выданы нескольким цехам и лабораториям ПАО «Синтез»

Министерство промышленности и торговли РФ выдало GMP-сертификаты нескольким подразделениям ПАО «Синтез» (входит в «Биннофарм Групп»): четырем производственным цехам по выпуску активных фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, отделу контроля качества, микробиологической и фармакологической лабораториям. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Международный стандарт GMP (Good Manufacturing Practice) устанавливает требования к производству и контролю качества лекарств и активных фармсубстанций. Сертификат необходим для регистрации новых продуктов и повторной регистрации уже существующих в странах Евразийского экономического союза и СНГ.

Генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов заявил, что получение GMP-сертификатов позволит компании расширить регистрацию препаратов и, как следствие, присутствие в странах ближнего зарубежья. «Сейчас мы поставляем свою продукцию в 13 стран, среди которых Монголия и Йемен, и планируем увеличивать зону присутствия», – сказал он, отметив, что в 2023 году компания откроет представительство в Китае.

О планах усилить сотрудничество с Китаем и открыть в стране представительство Муратов говорил и ранее. «С китайским бизнесом нужно встречаться лично, налаживать долговременные отношения, поддерживать их на каждом этапе», – рассказывал он. Также в марте стало известно, что «Биннофарм Групп» вложит около 5 млрд рублей в увеличение объема производства лекарств и развитие экспортного направления.

gxpnews