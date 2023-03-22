«НоваМедика» запустит производство препарата от мигрени «Релонова» в Москве

Российская фармкомпания «НоваМедика» (портфельная компания «Роснано») зарегистрировала лекарство собственной разработки «Релонова», применяемое для купирования головной боли при приступах мигрени. Это первый российский препарат на основе молекулы ризатриптана, который полностью локализован в РФ, сообщили GxP News в пресс-службе компании.
Выпуск лекарства будет организован на мощностях технологического центра «НоваМедика Иннотех» в Москве. Препарат будет доступен по рецепту – и только для взрослых пациентов.
«Релонова» предназначен для неотложного лечения боли при приступах мигрени. Также его можно применять при длительном анамнезе мигрени, когда эффективность других анальгетиков снижается.
В пресс-службе компании подчеркнули, что «Релонова» стал четвертым по счету препаратом собственной разработки, который «НоваМедика» зарегистрировала в течение одного года. Ранее регистрацию получили лексредства, применяемые при деменции и болезни Альцгеймера, бессоннице, сильной боли.