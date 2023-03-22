Разрешение на ввоз в РФ лекарств в иностранной упаковке продлят еще на год

Минздрав РФ разработал законопроект, которым вносятся изменения в положение о межведомственной комиссии по определению дефектуры (или риска ее возникновения) лекарственных препаратов (ЛП) в связи с антироссийскими санкциями. В частности, предлагается продлить на год разрешение на ввоз ЛП в оригинальной упаковке с непереведенной на русский язык информацией.

Мера продиктована прогнозируемым дефицитом некоторых видов лекарств из-за перебоев с поставками. Ранее к обращению на территории РФ были допущены только ЛП в упаковке на русском языке, теперь же достаточно разместить наклейку с переводом на оригинальную упаковку.

Оборот препаратов в нерусифицированной упаковке разрешен согласно утвержденным президентом РФ поправкам в федеральные законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «Об обращении лекарственных средств» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

gxpnews