Amgen сократил 450 сотрудников на фоне растущей инфляции

Увольнения в американских компаниях в январе и феврале этого года достигли самого высокого уровня с 2009 года. Решение Amgen о сокращении штата подчеркивает влияние быстрорастущих процентных ставок на отрасль.

Выручка производителя лекарств в четвертом квартале немного снизилась, так как рост продаж препаратов на 4% компенсировался снижением выручки от партнерского соглашения с Eli Lilly по производству антител для лечения COVID-19. Компания прогнозирует выручку в 2023 году в диапазоне от $26 млрд до $27,2 млрд, тогда как аналитики оценивали ее в $27,17 млрд.

Ранее Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск российского дистрибьютора «Фармстор» к Amgen о поставке трех ЛП на сумму 1,8 млрд рублей. Суд признал незаконным отказ производителя о поставке препаратов общей суммой около 1,8 млрд рублей. «Фармстор» сообщил, что в суде было доказано, что у Amgen отсутствовали технологические или экономические причины для отказа от поставки товара.

gxpnews