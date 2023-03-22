Госзакупки импортных электрических колясок для инвалидов ограничат

Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ №617 от 30 апреля 2020 года «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных ‎и муниципальных нужд». Оно регулирует применение правила «второй лишний» на госзакупках для широкого круга промышленных и текстильных товаров, а также ряда медицинских – медицинской мебели, протезов, ортопедической обуви, включая стельки, туторов верхних и нижних конечностей. Согласно правилу, в случае если на аукцион выходит хотя бы один участник с продукцией из перечня, произведенной в ЕАЭС, все остальные заявки с импортной продукцией должны отклоняться.

В перечень изделий планируется внести пункт №173 с кодом ОКПД 2 30.92.2 и кодом 208480 номенклатурной классификации медицинских изделий (НКМИ), под который попадут инвалидные коляски с электроприводом. Причем под ограничение не попадут запасные части и комплектующие. Параллельно инвалидные коляски с электроприводом будут исключены из перечня постановления правительства №102 от 5 февраля 2015 года «Третий лишний».

При применении преференции будет разрешено учитывать как код НКМИ, так и ОКПД2.

Минпромторг России оценивает годовой объем спроса на кресла-коляски с электроприводом для инвалидов в 4 тысячи единиц. При этом в 2021 году, по данным Фонда социального страхования, в России было закуплено 2 078 кресел-колясок с электроприводом на общую сумму 312,3 млн рублей.

Производственные мощности российских предприятий Минпромторг оценивает в более 7,5 тысячи медизделий в год. Основными отечественными производителями кресел-колясок с электроприводом являются ООО «Завод специального оборудования» во Владимире, ООО «Подъем» в Тольятти и компания Observer предпринимателя и изобретателя Романа Аранина.

Осенью 2020 года Аранин открыл производственный комплекс по серийному выпуску отечественных электрических колясок, в том числе повышенной проходимости, в Калининграде. Мощность производства – 2,5 тысячи изделий в год, объем инвестиций в проект – 110 млн рублей. Предприятие выпускает кресла-коляски с электроприводом, шагающие ступенькоходы как для отдельных покупателей, так и для поставки на рынок госзаказа.

В ноябре 2022 года Минпромторг предлагал запретить закупку импортных инвалидных кресел-колясок с электрическим приводом для нужд государственных учреждений, однако поправки, которые подготовило ведомство, так и не были утверждены.