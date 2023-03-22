Искусственный интеллект разработал потенциальную терапию против рака за 30 дней

Специалисты использовали наработки в сфере искусственного интеллекта, чтобы создать потенциальное лекарство от рака за 30 дней. Однако, чтобы доказать эффективность, препарат должен пройти клинические испытания.

Исследователи из Университета Торонто и специалисты компании Insilico Medicine разработали потенциальную терапию против гепатоцеллюлярной карциномы с помощью искусственного интеллекта.

Они использовали разработку AlphaFold от подразделения Google DeepMind, которая с помощью ИИ предсказывает строение белковых структур, и платформу Pharma.AI. В результате у них получилось разработать новую молекулу, которая может воздействовать на определенный белок и потенциально справиться с карциномой.

Создание потенциального лекарства заняло всего 30 дней с момента выбора терапевтической мишени и потребовало синтеза всего семи соединений. Исследователи попробовали создать лекарство еще один раз и обнаружили более мощную молекулу. Однако любой потенциальный препарат должен пройти клинические испытания, прежде чем выходить на рынок, и для этих лекарств они пока не проводились.

«Эта работа является еще одним свидетельством способности ИИ преобразовать процесс открытия лекарств и сделать его более быстрым, эффективным и точным», — заявил лауреат Нобелевской премии по химии Майкл Левитт. — Объединяя прогностическую силу AlphaFold и возможности разработки лекарств платформы Pharma.AI Insilico Medicine, можно представить, что мы находимся на пороге новой эры открытия лекарств с помощью ИИ».

Николай Соколов

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