К соглашению аптек не занимать помещения друг друга присоединились новые компании

Аптеки вновь подписали соглашение не занимать точки друг друга — оно будет действовать в течение 2023 года. К договоренности подключились новые аптечные сети. Впервые эту инициативу в 2020 году озвучила РААС.

К договору аптек не занимать помещения друг друга подключились сети «Максавит» и ГК «Вита Плюс». Об этом «ФВ» рассказали в РААС.

Соответствующие соглашения действуют в течение года. Впервые его подписали в 2020 году. С того момента от идеи отказывались лишь в 2021 году, но уже к следующему году к ней вернулись вновь.

Инициатива доказала свою эффективность, в связи с чем ее продлили уже второй раз подряд, отметила исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева. Краткосрочность (год) соглашения — это возможность для участников зайти или выйти из него, пояснила она. В этом году помимо новых участников договора к подписанию вернулись все участники соглашения прошлого года.

Список подписантов в 2023 году выглядит следующим образом:

«Ригла», «Будь здоров», «Здравсити», «Живика»,

ГК «Вита Плюс»,

«ЛекОптТорг»,

«36,6», «Горздрав», «Калина Фарм»,

«Планета Здоровья»,

«Неофарм», «Столички»,

«ИРИС» («Фармакопейка», «Здесь аптека», «Твой доктор», «Аптечество», «Farmani», «ХФ», «Новая Аптека» и «Аптека Миницен»),

«Виталайн»,

«Эркафарм»,

«Невис»,

«Аптека от склада»,

«Максавит».

Фото: Артем Косенок

Руслан Мавлиханов

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