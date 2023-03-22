Консультативная группа FDA одобрила Paxlovid

Независимая группа консультантов FDA рекомендовала полностью одобрить противовирусный препарат компании Pfizer Paxlovid для лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести у взрослых пациентов с высоким риском прогрессирования заболевания до тяжелой формы. ЛП имеет разрешение на использование только в экстренных случаях, но ожидается, что FDA примет окончательное решение о полном одобрении к маю.

«Мы воодушевлены положительным голосованием сегодня. Результат хорошо подтверждается убедительными данными о безопасности и эффективности, полученными как в наших клинических испытаниях, так и в растущей базе реальных доказательств, показывающих, что Paxlovid помогает снизить риск госпитализации или смерти для взрослых пациентов с высоким риском независимо от вакцинации», – сообщил Джеймс Руснак, старший вице-президент и директор по развитию внутренних болезней, противоинфекционных и больничных препаратов Pfizer.

По данным FDA, Paxlovid способен предотвратить 1500 смертей и 13 тысяч госпитализаций каждую неделю. По данным AP, в США по-прежнему еженедельно регистрируется около 4000 смертей от COVID-19 и 35 тысяч госпитализаций.

Paxlovid является единственным иностранным антиковидным препаратом, одобренным китайскими властями. Ранее стало известно, что на фоне резко выросшего спроса в КНР на все противовирусные препараты в местных больницах возникла нехватка Paxlovid. Китайские врачи утверждают, что чиновники и бизнесмены скупили крупные партии этого лекарства для себя, своих родственников и друзей, несмотря на то что цены на него выросли в несколько раз.

gxpnews