«Моторика» начнет поставку из Китая нейростимуляторов для терапии ряда заболеваний

Российский разработчик протезов рук «Моторика» стал дистрибьютором продукции китайского производителя нейростимуляторов Rishena. Компания будет поставлять нейростимуляторы блуждающего нерва и спинного мозга, сообщили GxP News в пресс-службе «Моторики».

Подобные устройства применяются для симптоматической терапии нейродегенеративных заболеваний: рассеянного склероза, эпилепсии, болезни Паркинсона, а также для купирования болевых синдромов с помощью электростимуляции. До конца года нейростимуляторы пройдут регистрацию и появятся в продаже.

Кроме того, в пресс-службе «Моторики» рассказали о новой разработке – нейромодуляционной платформе NEMO Sensitive, которую в дальнейшем можно будет применять для очувствления протезов и купирования фантомных болей у лиц с ампутированными конечностями.

По информации представителей российского рынка протезов, в ближайшее время ожидается рост спроса на такие изделия за счет вернувшихся из зоны СВО военных и жителей новых регионов РФ, пострадавших в результате боевых действий.

gxpnews