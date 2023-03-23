Виталий Омельяновский: «Орфанных пациентов нужно лечить с применением соглашения о разделении рисков»

Россия может обратиться к мировому опыту в области финансирования лечения орфанных заболеваний. Во многих странах применяется инновационная модель лекобеспечения (ИМЛО) с оплатой за результат терапии, и такой опыт объединения производителей и плательщика в рамках переговорного процесса по цене нужно внедрять в СНГ, считает генеральный директор Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи Минздрава РФ Виталий Омельяновский.

Об этом он сообщил в ходе Международного экономического форума государств – участников СНГ, объяснив, что ИМЛО – это соглашения о разделении рисков между плательщиком и производителем, которые заключаются для контроля эффективности технологии в реальной клинической практике.

Помимо внедрения ИМЛО, страны СНГ должны объединить усилия в работе над выстраиванием глобальной системы оказания помощи пациентам с орфанными заболеваниями. В частности, необходимо разработать методы оценки клинической эффективности орфанных препаратов и подходов к финансированию лечения.

В конце 2022 года испанский регулятор Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) оштрафовал фармкомпанию Leadiant Biosciences на €10,3 млн ($10,6 млн) из-за завышенной цены на орфанный препарат. CNMC потребовал продавать лекарство по другой цене, согласованной с Министерством здравоохранения страны.

gxpnews