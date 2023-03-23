Госдума уточнит применение штрафов при обращении незарегистрированных лекарств

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому ввоз в страну незарегистрированных лекарств станет поводом для привлечения к административной или уголовной ответственности, даже если они входят в перечень ВОЗ. Авторы отмечают, что нынешнее законодательство фактически декриминализирует их ввоз, несмотря на то что безопасность таких препаратов не подтверждена.

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, уточняющий ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медизделий и фальсифицированных БАД. Информация об этом размещена в электронной базе нижней палаты парламента. Изменения предлагается внести в статьи 238.1 УК РФ и 6.33 КоАП. Законопроект был внесен правительством в Госдуму в апреле.

Сейчас действие этих статей не распространяется на лекарства и медизделия, которые рекомендованы к применению Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В пояснительной записке к документу отмечается, что существующее законодательство фактически декриминализирует ввоз в Россию и дальнейший сбыт незарегистрированных иностранных лекарственных средств и медицинских изделий, безопасность которых не подтверждена, так как ВОЗ ведет лишь примерный перечень. В нем содержатся МНН без привязки к конкретному лекарственному препарату и его производителю.