Столичные власти отклонили все заявки на офсет по медицинской мебели за 5,1 млрд рублей

Как следует из протоколов тендера, всего на участие в офсете подали заявки четыре компании, их наименования не раскрываются. Первая заявка была отклонена из-за несоответствия кресел заявленной в техническом задании максимальной нагрузке – 120 кг вместо 180 кг, вторая и третья – по причине несоответствия габаритам поста медсестры и стола на 2 и 1,5 сантиметра в одном случае и ошибки в заявке компании – в другом. В допуске четвертой комиссия отказала из-за предложения к поставке синих стульев вместо бежевых.

В результате к конкурсу на офсет не был допущен ни один участник, а процедура признана несостоявшейся. Заказчик получил возможность объявить конкурс заново или заключить офсет с единственным поставщиком.

Конкурс на офсетный контракт на производство и поставку медицинской мебели для московских клиник на общую сумму 5,1 млрд рублей объявили в феврале 2023 года. Техническое задание предполагает локализацию 80 наименований медицинской мебели. В перечень изделий включено рабочее место офтальмолога, пост для медицинских сестер, реанимационные и функциональные кровати, гинекологические и офтальмологические кресла.

Суммарное количество продукции, которую должен поставить победитель офсетного контракта, оценивается не менее чем в 159 955 единиц. Взамен инвестор должен в течение двух лет вложить не менее 100 млн рублей в локализацию простой медицинской мебели, за три года – не менее 250 млн рублей с учетом локализации сложных медизделий (рабочие места врачей, медицинские кровати для реанимации, гинекологические кресла и других).

По состоянию на февраль 2023 года столичные власти заключили шесть офсетных контрактов на 84,4 млрд рублей, из них четыре – на создание производства лекарств и два – на производство медизделий.

В 2019 году мэрия Москвы подписала первый контракт на офсет по медицинским изделиям с компанией «Гемамед», которая за 1 млрд рублей организовала производство медизделий для стомированных пациентов, а также расходных материалов и комплектующих. Изделия поставляются с марта 2022 года, общий объем закупок оценивается в более 9 млрд рублей.

Второй контракт – на производство одноразовых пеленок и подгузников – на общую сумму 11,7 млрд рублей заключен в январе 2023 года с компанией «ВИП Камилла», входящей в структуру турецкой многопрофильной мануфактуры UСAR Group. Холдинг локализует абсорбирующее белье под брендом Senso на фабрике «БелЭмса» в Могилеве (Белоруссия). Еще один офсет на поставку расходных материалов для городской службы крови находится на этапе приема заявок и работы комиссии.