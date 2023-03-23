Novartis сворачивает испытания препарата для снижения холестерина в Великобритании

Швейцарская фармкомпания Novartis не будет продолжать испытания препарата Leqvio для снижения уровня холестерина на территории Великобритании. Решение принято после завершения первой фазы испытаний, в которых участвовало 40 тысяч человек, передает Financial Times.

Испытания проводились совместно с Национальной службой здравоохранения Англии (NHS). Соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие системы здравоохранения в области применения инновационных медикаментов, было подписано три года назад.

Конкретную причину завершения испытаний Novartis не назвала, но сослалась на «инвестиционные решения в сфере научно-исследовательских работ» и на сомнительную перспективу реализации препарата в стране.

В NHS заявили, что, несмотря на это, соглашение о сотрудничестве с Novartis остается в силе. Тем не менее группа специалистов, отвечавших за испытания препарата, негативно отнеслась к произошедшему. Ученые считают, что решение Novartis наносит ущерб репутации Великобритании как центру научных изысканий.

В 2022 году Novartis назвала препарат Leqvio в числе «важных новинок, которые хорошо продвигаются». Наибольшее внимание компания уделяет рынку США – страна остается ее главным географическим приоритетом.

gxpnews