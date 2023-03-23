23 марта руководство Фармакопейного комитета ЕАЭС будет переизбрано

Смена руководства Фармакопейного комитета Евразийского экономического союза назначена на четверг, 23 марта, и также будет утвержден его новый порядок работы, об этом заявил Сергей Марченко, заместитель председателя комитета в ходе конференции «Вывод лекарственных средств на рынок ЕАЭС».

«К сегодняшнему моменту срок действия полномочий председателя фармакопейной комиссии и его заместителей уже истек. Завтра будут проводиться выборы председателя и заместителей председателя Фармакопейного комитета, которые избираются сроком на три года. Кроме того, будет утвержден порядок работы Фармакопейного комитета. Положение о наблюдателях, порядок рассмотрения проектов и ряд других документов, регулирующих работу по созданию фармакопеи», – сообщил Сергей Марченко, заместитель председателя Фармакопейного комитета ЕАЭС на международной практической конференции «Вывод лекарственных средств на рынок ЕАЭС».

На данный момент председателем Фармакопейного комитета ЕАЭС является Ардак Тулегенова, заместители председателя – Сергей Марченко и Елена Ковалева.

gxpnews