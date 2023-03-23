В Китае одобрена мРНК-вакцина от COVID-19 собственного производства

Китайская фармкомпания CSPC сообщила об успешно пройденной процедуре одобрения мРНК-вакцины SYS6006 против COVID-19. Это первая противокоронавирусная вакцина на основе мРНК в стране. Аналогичные западные разработки от Moderna и Pfizer в Китае не применяются.

Как отмечает Reuters, одобрение вакцины хоть и долгожданно, но весьма несвоевременно. В Китае наблюдается снижение заболеваемости, в связи с чем ее границы снова открыты.

По данным CSPC, вакцина показала эффективность 85,3% в ходе испытаний с участием 4000 человек. При этом лучше всего вакцина борется со штаммом омикрон.

Среди других профилактических препаратов против COVID-19 китайского производства числится Convidecia от CanSino Biologics. Она включена ВОЗ в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях.

gxpnews