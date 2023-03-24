Минздрав объяснил введение уголовной ответственности за ввоз незарегистрированных лекарств

В Министерстве здравоохранения прокомментировали законопроект, который уточнит применение штрафов при обращении незарегистрированных лекарств. В ведомстве пояснили, что они не будут распространяться на ввоз препаратов для личного пользования. Также не предполагается введение новых или корректировка существующих штрафов.

Законопроекты не затрагивают случаев ввоза незарегистрированных препаратов и медизделий для личного использования. Речь также не идет о введении новых или корректировке существующих штрафов. Об этом заявил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, комментируя законопроект, уточняющий ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медизделий и фальсифицированных БАД.

«Действующие на настоящий момент нормы предусматривают освобождение от ответственности за незаконный ввоз лекарств и медизделий в случае, если они рекомендованы ВОЗ. По факту таких рекомендаций не существует, а перечень основных лекарственных средств ВОЗ содержит лишь наименования действующих веществ и лекарственных форм, не упоминая конкретных продуктов», — объяснил Кузнецов.

По его словам, принятие законопроекта позволит ограничить попытки «серого» импорта в Россию лекарств и медицинских изделий с неподтвержденной безопасностью и из сомнительных источников. При этом россияне смогут ввозить в страну лекарства и медизделия для личного пользования при наличии подтвержденных показаний для их применения. Кузнецов также напомнил, что сейчас при необходимости возможен ввоз незарегистрированных препаратов с риском дефектуры и лекарственных средств для борьбы с COVID-19. Их качество и эффективность контролируется Росздравнадзором.

Накануне Госдума одобрила в первом чтении законопроект, уточняющий ответственность за оборот фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медизделий и фальсифицированных БАД. Изменения предлагается внести в ст.238.1 УК РФ и ст.6.33 КоАП РФ. Законопроект был внесен правительством в Госдуму в апреле 2022 года. По словам авторов инициативы, правовые неопределенности не позволяют правоохранителям принять обоснованное процессуальное решение, если они выявили факты оборота незарегистрированных лекарственных средств и медицинских изделий. В документе предлагается убрать из указанной статьи ссылку на ВОЗ.

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Артем Косенок

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