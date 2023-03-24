Заказанные в разгар пандемии медицинские маски аптечная сеть получит в 2023 году

В Новосибирске мировым соглашением завершилось дело о взыскании 61 млн руб. с поставщика лицевых масок. Муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» не вернет свои деньги, но получит заказанные во время пандемии медицинские маски — по 31 руб. за штуку.

Арбитражный суд Новосибирской области утвердил мировое соглашение между МП «Новосибирская аптечная сеть» и ООО «Комета Плюс». Первоначально истец хотел вернуть свои 61 млн руб., оплаченные в разгар пандемии за 1,2 млн масок, поскольку поставленный ответчиком товар не соответствовал установленным требованиям. Впоследствии сумма исковых требований снизилась до 37,7 млн руб., однако и их муниципальное предприятие получит не в натуральном виде, а в виде масок, следует из решения суда, которое опубликовано в системе «Мой арбитр».

Весной 2020 года МП «Новосибирская аптечная сеть» заключило контракт с ООО «Комета Плюс» о поставке 1,2 млн масок. Однако качество первой партии товара не устроило заказчика. В 2020 году Управление Росздравнадзора по Новосибирской области обнаружило в продаже недоброкачественные и незарегистрированные изделия, включая СИЗ и термометры, на общую сумму 300 млн руб., сообщал тогда «ФВ».