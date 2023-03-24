Очередной контракт на локализацию в Москве производства лекарств заключен с «Р-Фарм»

Правительство Москвы заключило с компанией «Р-Фарм» семилетний офсетный контракт на поставку лекарств по четырем МНН, в том числе иммунодепрессантов и противоопухолевых препаратов. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Инвестор вложит в локализацию или модернизацию производства 800 млн рублей, а город, в свою очередь, обязуется закупить у «Р-Фарм» свыше 357 тысяч единиц продукции на сумму более 1 млрд рублей после реализации проекта. Первые поставки лекарств ожидаются уже в 2026 году.

Ранее в 2023 году Москва заключила с «Р-Фарм» контракт на поставку девяти препаратов. В освоение их производства компания вложит не менее 3 млрд рублей.

gxpnews