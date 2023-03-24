К 2025 году объемы заготовки плазмы крови увеличат до 600 тысяч литров

В течение двух лет в России в три раза увеличат объемы заготовки плазмы крови – до 600 тысяч литров в год. Этого достаточно, чтобы полностью покрыть потребности здравоохранения РФ и обеспечить независимость от иностранной продукции, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме, выступая с ежегодным отчетом.

Он отметил, что в 2022 году выпуск препаратов на основе плазмы крови вырос практически на 20%. Мишустин напомнил, что совсем недавно правительство утвердило концепцию увеличения заготовки плазмы крови на период до 2030 года, которая предусматривает модернизацию профильных учреждений, снижение стоимости заготовки плазмы за счет увеличения объемов и развитие взаимодействия с донорами.

Мишустин также подчеркнул, что в РФ идет активное развитие новых биомедицинских клеточных продуктов и тканевой инженерии. «Технологии должны прийти в здравоохранение», – констатировал чиновник.

Ранее глава ФМБА Вероника Скворцова объявила об открытии плазмоцентра в бизнес-центре «Баско» в Кирове. Это первый случай, когда центр заготовки крови разместился на территории объекта гражданской инфраструктуры. По мнению Скворцовой, расположение плазмоцентров в непосредственной близости от мест скопления людей поможет увеличить число желающих стать донором крови.

gxpnews