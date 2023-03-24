FDA одобрило противогрибковый препарат нового поколения Rezzayo

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило к применению противогрибковый инъекционный препарат Rezzayo (резафунгин) от Cidara Therapeutics. Одобрение FDA компания получила впервые за 11-летнюю историю существования, сообщает Fierce Pharma.

Особенность Rezzayo в том, что его следует применять один раз в неделю, в отличие от, например, препарата на основе каспофунгина, который требует ежедневного приема. При этом резафунгин успешно борется с тяжелой кандидемией и инвазивным кандидозом, так как является препаратом нового поколения.

Несмотря на доступные в настоящее время методы лечения, уровень смертности пациентов с инвазивным кандидозом остается высоким и составляет до 40% из-за сформировавшейся устойчивости к противогрибковым препаратам. Rezzayo изменит ситуацию к лучшему, надеются в FDA и Cidara. Заявка на одобрение была подана компанией в 2022 году.

gxpnews