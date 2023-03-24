В Москве изменят условия выдачи бесплатных противовирусных для пациентов с COVID-19

Изменения относительно бесплатного лекобеспечения мэр Москвы Сергей Собянин внес в один из пунктов указа №12-УМ от 5 марта 2020 года – им определены основные направления борьбы с COVID-19 в столице.

Ранее документ предписывал Депздраву Москвы (ДЗМ) выдавать противовирусные бесплатно всем пациентам с подтвержденной инфекцией, а также тем, кто был включен в борьбу с ней. Новая формулировка приказа может ограничить случаи такого лекобеспечения: ДЗМ теперь должен «при необходимости устанавливать случаи, порядок предоставления и перечни» таких препаратов и только для пациентов с подтвержденным COVID-19. Аналогичный пункт, например, пока остался нетронутым в постановлении о повышенной готовности соседнего региона – Московской области.

Действовавший до начала 2022 года столичный порядок амбулаторного ведения пациентов с COVID-19 указывал выдавать риамиловир (Триазавирин от «Медсинтеза») для людей с бессимптомным течением болезни и дополнительно – фавипиравир и умифеновир (известен как Арбидол) при выраженных симптомах.

В начале 2022-го правила изменили: и при легком, и при среднетяжелом течении коронавирусной инфекции в качестве противовирусных препаратов стали назначаться только фавипиравир или молнупиравир.

Подконтрольные ДЗМ медучреждения закупили в 2021-2022 годах противовирусные препараты против COVID-19 на 7,7 млрд рублей, из них в 2022 году – на 4,85 млрд рублей, следует из данных Headway Company. В 2021 году лидером по закупкам стал фавипиравир (этот препарат был поставлен на 1,4 млрд рублей), в 2022 году – молнупиравир (1,9 млрд рублей). Молнупиравир поставлял в основном «Промомед», фавипиравир – «Р-Фарм».

В ноябре 2021 года столичные власти отчитались о выдаче 5 млн упаковок препаратов для противовирусной, антикоагулянтной, антибактериальной и жаропонижающей терапии. Лекарства отпускались в амбулаторных КТ-центрах и на дому, позже, с распространением штамма «омикрон», препараты начали также реализовывать в COVID-отделениях при поликлиниках. Резерв таких препаратов на начало пандемии в мэрии оценивали в 10 млн упаковок.

В феврале 2022 года Общероссийский народный фронт выяснил, что почти треть (29,2%) жителей столицы после верификации COVID-19 бесплатные лекарства не получили.

С 2020 года остальные регионы, как и Москва, начали предоставлять бесплатные лекарства пациентам с COVID-19 на дом. На закупку амбулаторных препаратов Правительство РФ периодически выдавало средства из феджбюджета всем субъектам, включая Москву. Одним из последних таких траншей в январе 2022 года регионы получили 5 млрд рублей.

В России 22 марта выявили 12,5 тысячи новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 2 тысячи – в Москве. В последний месяц общероссийский показатель не превышал 14 тысяч заболевших в сутки.

Фото: tvc.ru

vademec