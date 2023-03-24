В Новосибирске вновь хотят обанкротить медтехнопарк

Суд еще не назначил дату рассмотрения нового заявления.

До этого, в октябре 2019-го и сентябре 2021 года, инспекция налоговой службы по Центральному району Новосибирска уже требовала признать Медтехнопарк банкротом. Сумма исковых требований составляла менее 2,4 млн рублей и более 2,7 млн рублей соответственно.

Однако требования истца оставались без удовлетворения. В первом случае дело прекратили, потому что Медтехнопарк погасил долг, во втором – заявление было возвращено заявителю.

Первая очередь Новосибирского медтехнопарка была реализована в 2016 году благодаря федеральному концессионному соглашению в социальной сфере с Минздравом России. Инвестиции в запуск объекта составили 250 млн рублей. Сообщалось, что на объекте будет производиться вся линейка эндопротезов крупных суставов (20 тысяч единиц в год), экзопротезы и их компоненты (22,5 тысячи единиц), аппаратно-программные комплексы для реабилитации (1 тысяча единиц). В мае 2019 года в Медтехнопарке запустили производство биоразлагаемых конструкций, используемых в травматологии и ортопедии.

АО «Инновационный медико-технологический центр (медицинский технопарк)» зарегистрировано в 2010 году в Новосибирске. Компанией в равных долях владеют ООО «Инокор» и ООО «Техинком». Выручка АО в 2021 году составила 3,3 млн рублей, чистая прибыль – 86 тысяч рублей.