Дженерики антикоагулянтов лидировали в заявках на клинические исследования в феврале
В феврале Минздрав выдал 58 разрешений на проведение клинических исследований (КИ). Это на 13 больше по сравнению с январем и на 37 исследований меньше, чем в феврале прошлого года. В исследованиях на биоэквивалентность чаще всего были заявки на антикоагулянты и противоопухолевые препараты.
За два месяца 2023 года одобрено 103 клинических исследования, подсчитали специалисты компании Sciencefiles. Больше всего в феврале — 86% — планировалось исследовать дженерики.
Среднее количество одобренных КИ за январь-февраль составило 51,5. За последние три года это наименьший показатель.
Количество разрешений на проведение клинических исследований, выданных Минздравом за январь — февраль 2019-2023 гг.
Среднее количество одобренных клинических исследований за январь — февраль 2019-2023 гг.
Отечественные спонсоры инициировали больше всего испытаний в феврале текущего года — 42, это составило 72% от общего количества КИ. Зарубежные компании инициировали 16 КИ (28%).
Пятерку лидеров по количеству инициированных КИ возглавили «Р-Фарм» и «Фармасинтез» — у обеих компаний по пять клинисследований, на втором месте «Гротекс», у которого четыре заявки, на третьем месте «Промомед» и ПФК «Обновление» — у них по три исследования. Суммарная доля КИ этих спонсоров составила около 35% среди всех одобренных исследований.
В 50 КИ будут изучены дженерики, оригинальные препараты станут предметом исследований в восьми исследованиях. Соответственно среди заявок преобладали клинисследования биоэквивалентности — 73% от общего количества КИ, далее идут исследования III фазы — 12%, II фазы — 7%, I фазы — 5% и IV фазы — 3%.
Исследования биоэквивалентности будут проведены с препаратами из 23 фармакотерапевтических групп. Чаще других планируется исследовать антикоагулянты и противоопухолевые средства.
|Группы препаратов, которые будут изучены в исследованиях биоэквивалентности, одобренные в феврале 2023 года
|Классы препаратов
|Количество КИ
|Доля, %
|Антикоагулянты
|5
|12
|Противоопухолевые
|4
|10
|Антагонисты рецепторов ангиотензина II (AT1-подтип)
|3
|7
|Бета-адреноблокаторы
|3
|7
|Гипогликемические средства
|3
|7
|Альфа-адреноблокаторы
|2
|5
|Антагонисты рецепторов ангиотензина II (AT1-подтип) в комбинациях
|2
|5
|НПВС
|2
|5
|Противовирусные средства в комбинациях
|2
|5
|Противовирусные средства, кроме средств для лечения ВИЧ-инфекции
|2
|5
|Блокаторы кальциевых каналов
|1
|2
|Глюкокортикостероиды
|1
|2
|Другие сердечно-сосудистые средства
|1
|2
|Ингибиторы протонного насоса
|1
|2
|Селективный ингибитор янус-киназ
|1
|2
|Средства для лечения ВИЧ-инфекции в комбинациях
|1
|2
|Не указано
|2
|5
|Источник: Sciencefiles
Среди клинических исследований биоэквивалентности наибольшее количество будет проведено в области онкологии и гематологии.
|Клинические специальности, по которым будут проведены клинические исследования
|Специальность
|Количество КИ
|Доля, %
|Онкология
|5
|31
|Гематология
|3
|19
|Дерматовенерология
|2
|13
|Инфекционные болезни
|2
|13
|Ревматология
|2
|13
|Не определена
|2
|13
|Источник: Sciencefiles
По данным Государственного реестра клинических испытаний Белоруссии, в январе-феврале Минздрав республики одобрил начало 10 КИ лекарственных препаратов, подсчитали в Sciencefiles.
Исследования инициировали белорусские и российские компании, на каждую из стран пришлось по пять КИ. Среди российских компаний были «Биокад» (три КИ), ПСК Фарма и «Фармапарк» (по одному КИ).
В Белоруссии также преобладали дженерики — 60%, на оригинальные пришлось 40%.
В Казахстане в январе-феврале не было одобрено ни одного исследования, согласно реестру клинических исследований лекарственных препаратов на сайте Национального центра экспертизы лекарственных средств и медизделий Минздрава республики.
Елена Калиновская
pharmvestnik