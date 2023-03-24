Центр им. Н.Ф. Гамалеи подал в суд на дочернюю компанию РФПИ

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи 21 марта 2023 года подал иск в Арбитражный суд к ООО «Вакцина человека». Центр планирует взыскать 2,3 млрд руб.

Согласно картотеке арбитражных дел, заявление пока не принято судом. Компания «Вакцина человека», как следует из данных СПАРК, создана в сентябре 2020 года. Единственный ее владелец — ООО «РФПИ Управление активами».

В январе 2022 года иск к ООО «Вакцина человека» также подавала компания «Биокад». Уже через два месяца после подачи иска — в марте 2022 года — она отказалась от претензий, и дело было прекращено.

Согласно материалам арбитражного суда, ЗАО «Биокад» планировало взыскать 35,5 млн долл., или 2,7 млрд руб. по договорам на контрактное производство вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «Спутник V». При этом истец попросил суд обязать ответчика часть доз принять, а часть доз оплатить. Речь шла о втором компоненте.

Теперь сопоставимый иск подал Центр им. Н.Ф. Гамалеи, который разработал вакцину. «ФВ» направил запросы в Минздрав и РФПИ с просьбой прокомментировать спор. Представитель ООО «Вакцина человека» пояснил, что «иск носит технический характер и вскоре будет отозван в связи с разрешением вопроса».

Как говорится на сайте РФПИ, президент России поручил фонду продвигать вакцину за рубежом. РФПИ не раз сообщал о договоренностях поставок препарата, а также об организации его производства за рубежом.

«Развертывание массового производства вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» завершено в октябре 2021 года, что обеспечивает стабильность поставок больших объемов с 25 производственных площадок в 15 странах, включая Россию, Индию, Южную Корею и многие другие», — говорится на официальном сайте РФПИ.

Согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности «Вакцины человека» за 2020 год, компания занималась не только продажей вакцины. Из пункта «Управленческие расходы» следует, что ООО сопровождало трансфер технологии производства. На эти цели в 2020 году потрачено 115,66 млн руб. Кроме того, «Вакцина человека» потратила 22,2 млн руб. на расходы на исключительную сублицензию на право использования ноу-хау.

Выручка компании в 2020 году составила 258,5 млн руб. Из них 258,2 млн руб. получено за счет продажи продукции, 258 тыс. руб. — доходы за предоставление неисключительных прав на объекты интеллектуальной собственности.

Отчет за 2021 год не опубликован.

Елена Калиновская

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