Правительство проведет эксперимент по автоматическому согласованию нормативных актов

Правительство намерено провести эксперимент по автоматическому межведомственному согласованию нормативных актов. Если сроки рассмотрения будут нарушены, то проект автоматически будет считаться согласованным и документ направится в аппарат правительства.

С 1 апреля аппарат правительства в качестве эксперимента внедрит механизм автосогласования нормативных актов в процедуру подготовки и прохождения таких документов. Об этом заявил на совещании со статс-секретарями федеральных органов исполнительной власти заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Согласно этой системе, если министерство или ведомство нарушает сроки рассмотрения документа, проект акта автоматически считается согласованным и направляется в аппарат правительства. Эксперимент коснется проектов правительственных нормативных актов, которые органы власти готовят во исполнение федеральных законов. Пилот не коснется актов в сфере международного сотрудничества, транспортной и энергетической безопасности, обороноспособности страны. По итогам шести месяцев пилотного проекта правительство примет решение о применении этой процедуры на постоянной основе.

«В прошлом году благодаря цифровизации и системе рисков правительство значительно усилило показатели по подготовке и принятию нормативных актов. В текущей экономической ситуации нам удалось синхронизировать вступление в силу новых законов и подзаконных актов для быстрого реагирования на запросы граждан и бизнеса», — отметил Григоренко.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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