В 2022 году в РФ зарегистрировали около 1000 отечественных препаратов Очередной контракт на локализацию в Москве производства лекарств заключен с «Р-Фарм» » Китайское чудо или отрицание данных? В ноябре 2022 года после почти трехлетних жесточайших карантинов, локдаунов, массового тестирования в Китае отменили все ковидные ограничения. Но, судя по цифрам, которые иногда публикует правительство Китая, в стране произошло настоящее чудо. Или, как предполагает журнал The Economist, к официальным цифрам надо относиться с осторожностью. По данным правительства, за два месяца с момента отмены политики нулевой терпимости по отношению к COVID-19 вирусом заразилось более 80% населения. После этого число новых случаев заболевания стало сокращаться. Политика Китая в отношении COVID «выдержала испытание временем», заявил 10 января представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь. Слова министра подтверждались официальными данными. По заявлениям правительства, в начале пандемии в 2020 году, до того, как Китай ввел политику нулевой терпимости к COVID-19, в стране умерло около 5000 человек. В течение следующих трех лет число заражений коронавирусом в стране было невысоко. Но после того, как все ограничения были сняты, минимум 80% из 1,5 млрд жителей Китая заразились коронавирусом в течение пары месяцев, больше 13% из этих 1,5 млрд не прививались и не болели – и это в основном пожилые люди, но умерло всего 80 тысяч человек. Но почти нет сомнений в том, что официальные данные вводят в заблуждение: по крайней мере, сообщения о переполненных больницах и крематориях позволяют предполагать гораздо большее число погибших. Например, известно, что умершими от коронавируса не признавали тех, кто скончался от него или его последствий на дому. Врачи говорили, что на них оказывали давление, чтобы коронавирус не указывался в свидетельстве о смерти. Модель, созданная The Economist, предсказывала, что, если вирус беспрепятственно распространится в Китае, от него умрут от 1 до 1,5 млн человек, но никак не 80 тысяч. 17 декабря Ву Цзунью из Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний предположил, что летальность варианта омикрон, который в это время циркулировал в Китае, составляет около 0,1%. В соответствии с выстроенной The Economist моделью, можно было бы предположить смертность в определенном диапазоне. «Я считаю, что летальных исходов в стране было не менее миллиона», – говорит Бен Коулинг, профессор эпидемиологии в Гонконгском университете. Китайские чиновники активно критиковали политику других стран, в частности США, по отношению к коронавирусу, из-за которой число погибших от COVID-19 было очень высоким. «Это доказывает безответственность и некомпетентность американских политиков в отношении противоэпидемических мер», – отмечалось в комментарии, опубликованном в октябре в газете «Жэньминь жибао». На государственных телеканалах Китая часто сообщалось о показателях смертности от коронавируса в западных странах, что служило оправданием жестких карантинных мер в самой стране. Официально Китай заявил, что в перспективе планируется публикация расчетного количества «избыточной смертности», то есть разрыва между смертностью во время вспышки заболеваемости (независимо от причины смерти) и тем, какой была бы ожидаемая смертность в обычных условиях. Теоретически это позволило бы учесть недиагностированные случаи смерти от коронавируса, а также те случаи, когда пациенты умирали от других болезней, не получив помощи из-за перегруженности службы здравоохранения. Но эксперты сомневаются, что и этот показатель будет соответствовать действительности. gxpnews