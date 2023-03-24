В 2022 году в РФ зарегистрировали около 1000 отечественных препаратов

В течение 2022 года около 1000 лекарственных препаратов (ЛП) и примерно 3000 медизделий отечественного производства получили регистрацию в России. В сфере фармацевтической промышленности наблюдается 10%-й рост, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме.

Он считает, что катализатором роста стал тренд на импортозамещение. «Хороший рост показала и фармацевтическая отрасль – более чем на 10%, во многом за счет активного замещения зарубежной продукции. <…> Все это благодаря нашим исследователям, ученым, компаниям», – сказал чиновник.

Тем не менее импорт фармтоваров, по данным Федеральной таможенной службы, в 2022 году вырос на 16,3% и составил $16 млрд. Экспорт же сократился на 52%.

gxpnews