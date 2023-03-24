Лицензия индийской Marion Biotech аннулирована после смерти детей в Узбекистане

Индийские власти аннулировали лицензию местной фармкомпании Marion Biotech, действие которой было приостановлено в январе 2023 года. Причиной стала гибель 18 детей в Узбекистане после приема сиропа от кашля, который производила компания. Об этом сообщает Press Trust of India.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, фигурантами которого являются пять сотрудников Marion Biotech. Проведенный в ходе следствия лабораторный анализ показал, что сиропы против кашля от Marion Biotech не соответствовали стандартам качества. В составе препарата обнаружено токсичное вещество – этиленгликоль.

Гибель 18 несовершеннолетних в Узбекистане зафиксирована в декабре 2022 года. Почти параллельно сиропами от кашля и ЛП другого индийского производителя – Maiden Pharmaceuticals – смертельно отравились десятки детей в Гамбии. По этому делу уже вынесены первые приговоры.

По данным Минздрава РФ, на территории страны потенциально опасные препараты от этих компаний не зарегистрированы и не реализуются. «Ситуация не представляет опасности для российских потребителей», – уточнил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

gxpnews