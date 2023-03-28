Bayer решил изменить приоритеты в разработке лекарств

Bayer перестанет фокусироваться на разработке препаратов для женского здоровья. Производитель решил уделять больше внимания таким направлениям, как неврология, иммунология и борьба с редкими заболеваниями.

Компания Bayer будет меньше внимания уделять разработке лекарств для женского здоровья, сообщает Reuters. Теперь основной акцент производитель будет делать на таких областях, как неврология, онкология, иммунология, а также борьба с редкими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Что касается исследований и последующих клинических испытаний, мы больше не будем уделять особое внимание женскому здоровью», — заявил глава фармацевтического подразделения Bayer Стефан Ольрих.