Формат и способ ведения перечня ЖНВЛП могут измениться

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подняла вопрос о пересмотре формата перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В частности, предлагается поменять способ упорядочивания информации: формирование и ведение списка должны осуществляться по агрегированным по способу применения и введения группам лекарственных форм, заявила начальник Управления контроля здравоохранения ФАС России Елена Клостер в ходе антимонопольного форума «Конкуренция-2023».

Ожидается, что модернизированный формат будет удобнее как для заказчиков (при осуществлении закупок лекарств), так и для представителей контрольно-надзорных органов (при реализации своих полномочий).

Кроме того, ФАС призывает синхронизировать базы данных со сведениями о ЛП. По мнению Клостер, такие своды информации должны иметь сквозную агрегацию характеристик, чтобы автоматизировать расчет начальной максимальной цены контракта и других сведений.

В феврале 2023 года Росстат зафиксировал рост цен на 0,3% на ряд лекарств из перечня ЖНВЛП. Выросла стоимость «Фуросемида» (3,7%), «Ибупрофена» (1,5%) и ацетилсалициловой кислоты (1,4%).

gxpnews