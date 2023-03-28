Bayer: «Мы больше не будем уделять особое внимание женскому здоровью»

Bayer сообщила, что фокус исследований компании сместится с женского здоровья на неврологию, редкие заболевания, иммунологию, а также на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Что касается исследований и последующих клинических фаз, мы больше не будем уделять особое внимание женскому здоровью», – заявил в пятницу глава фармацевтического подразделения Bayer Стефан Ольрих.

Компания заявила, что продолжит разработку негормонального препарата Elinzanetant, облегчающего симптомы менопаузы. Его компания называет одним из четырех своих наиболее перспективных фармацевтических продуктов, который сможет приносить до €1 млрд доходов в год.

Смещение фокуса связано с тем, что в июне у Bayer должна произойти смена генерального директора. Биллу Андерсону придется иметь дело с тысячами судебных исков, утверждающих, что средство Roundup вызывает рак, и недовольными инвесторами, требующими стратегических изменений в компании.

Bayer сосредоточит свои исследования на онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях, неврологии, редких заболеваниях и иммунологии. Ряд недавних сделок, направленных на то, чтобы стать крупным игроком в области клеточной и генной терапии, привел к повышению доли компании в области неврологии, редких заболеваний и иммунологии, добавил Ольрих.

Также Стефан Ольрих заявил, что решение Европейского союза отложить изменения правил для фармацевтической промышленности может открыть путь для переосмысления решения о сокращении защиты интеллектуальной собственности на лекарства. Сокращение срока действия эксклюзивных прав на лекарства «катастрофично», считает Ольрих.

На прошлой неделе Европейская комиссия заявила, что публикация первого проекта запланированного пересмотра законодательства о лекарствах в блоке будет «чуть позже», чем 29 марта, как планировалось изначально. Версия, просочившаяся в прессу ранее в этом году, показала, что Брюссель готовился сократить дополнительный период защиты интеллектуальной собственности, известный как эксклюзивность данных, который действует помимо защиты патентов на лекарства.

«Я надеюсь, что эта задержка означает, что есть вероятность того, что этот проект… не является окончательной версией, – заявил Ольрих в пятницу агентству Reuters. – Сокращение продолжительности эксклюзивности данных будет иметь катастрофические последствия для Европы».

Он уточнил, что сокращение периода эксклюзивности на один или два года может означать, что фармацевтические компании свернут некоторые проекты развития в регионе.

Ольрих также считает, что намерения брюссельских законодателей – улучшить доступ пациентов к инновационным лекарствам и сделать европейский фармацевтический сектор более конкурентоспособным – благородны, но любое сокращение срока защиты интеллектуальной собственности будет иметь противоположный эффект.

gxpnews