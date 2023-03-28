BioNTech планирует в этом году вложить в собственные исследования еще около $1 млрд

BioNTech заявил, что планирует потратить €2,4-2,6 млрд на собственные исследования в 2023 году, что на 1 млрд больше по сравнению с затратами прошлого года: €1,54 млрд. Компания высказала намерение также выкупить еще до $500 млн своих акций в этом году.

«Мы планируем продолжать инвестировать в нашу трансформацию с упором на создание коммерческих возможностей в области онкологии и работу над регистрационными испытаниями», – сказал генеральный директор и соучредитель Угур Шахин.

BioNTech завершил 2022 год с балансом денежных средств в размере €13,9 млрд и дебиторской задолженностью в €7,14 млрд благодаря продажам вакцины против COVID. Компания добавила, что коммерческие доходы от вакцины упали на 9%, до €17,2 млрд, в 2022 году, и, как она ожидает, доходы в 2023-м упадут еще примерно до €5 млрд.