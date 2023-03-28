Neuralink Илона Маска добивается возможности испытать мозговые имплантаты на людях

Компания американского предпринимателя-миллиардера Илона Маска Neuralink, занимающаяся разработкой мозговых имплантатов, просит Центр нейромодуляции и нейрохирургической ординатуры Барроу выступить партнером в испытаниях ее медизделий. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Для того чтобы начать испытания, Neuralink должна получить соответствующее разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). В 2022 году заявка компании была отклонена, так как FDA усомнилось в безопасности прогнозируемых исследований.

Neuralink разрабатывает мозговые имплантаты с 2016 года. Руководство компании надеется, что в конечном итоге ее изобретения станут панацеей от таких тяжелых и подчас необратимых состояний, как паралич и слепота. По мнению Илона Маска, применение мозговых имплантатов Neuralink должно стать таким же повсеместным и привычным, «как операция Lasik для глаз».

Мозговые имплантаты компании Neuralink – это устройства «мозг – компьютер» (brain computer interface, BCI). До сих пор ни одна компания в США не получила разрешения на вывод устройств BCI на рынок. К слову, мозговые имплантаты, которые использует Центр Барроу, отличаются от тех, что предлагает Neuralink. Учреждение работает с устройствами стимуляции мозга, которые были одобрены FDA в 1997 году.

gxpnews