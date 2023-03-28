Росздравнадзор выдал первое разрешение на дистанционную торговлю рецептурными препаратами

ООО «еАптека» подало заявление на получение разрешения на дистанционную торговлю рецептурными лекарствами 20 марта и три дня спустя получило документ, сообщил Росздравнадзор.

В Белгородской области рецептурные лекарства можно заказать на дом через приложение или сайт «Сбер Еаптеки». При формировании заказа пользователь дает согласие на сверку его данных с реестром рецептов в ЕГИСЗ, там проверяется наличие электронного рецепта. После этого можно оформлять доставку. При получении заказа курьер сверяет данные по электронному рецепту с документом, подтверждающим личность покупателя.

«Сбер Еаптека» готовится к запуску онлайн-продаж рецептурных лекарств также в Москве и Московской области, сообщил сервис. В Москве эксперимент будет реализован на базе ЕМИАС. Этим оказались недовольны аптечные союзы и Ассоциация компаний интернет-торговли, обратившиеся к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой разрешить использовать для заказа не только ЕМИАС, но и сервисы самих аптек и маркетплейсов.

Эксперимент по онлайн-продаже рецептурных лекарств должен продлиться до 1 марта 2026 года. В перечне лекарственных средств, участвующих в «пилоте», – 904 МНН. Эксперимент распространяется на три региона – Москву, Московскую и Белгородскую области.

На момент старта пилота в регионах отсутствовала необходимая нормативно-правовая база, в частности регламент отбора организаций для участия в эксперименте. В марте, в частности, в Москве нужные документы были приняты.