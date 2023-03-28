СК изучит обстоятельства смерти студентки медвуза после приема иммуностимулятора

«Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в СК.

Также о начале расследования заявили в Росздравнадзоре. «Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области изучит обстоятельства случившейся трагедии», – говорится в сообщении.

Как сообщает РЕН ТВ, студентка училась на пятом курсе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, со своим молодым человеком она якобы делала капельницы для повышения иммунитета. По данным СМИ, второй пострадавший – основатель «СберМаркета» Дмитрий Жулин. Он также был госпитализирован «с температурой 41 и септическим шоком», состояние пациента удалось стабилизировать.

В свою очередь в агентстве городских новостей «Москва» указывают, что речь идет о препарате под брендом Лаеннек. Это полипептидный препарат на основе гидролизата плаценты от японской компании Japan Bio Products. В России регудостоверение оформлено на ООО «Медицинская корпорация «РАНА» (Rhana). Официальные структуры пока не подтверждают информацию СМИ.