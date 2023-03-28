«Фармасинтез» подписал с ДЗМ контракт на 2,4 млрд рублей

«Фармасинтез» стал единственным участником конкурса на заключение офсетного контракта. При начальной цене 2,7 млрд рублей компания предложила выполнить его за 2,4 млрд рублей.

«Фармасинтез» должен наладить выпуск брентуксимаба ведотина, афатиниба, вандетаниба, висмодегиба, иматиниба, сиролимуса и этопозида. Больше всего Москва готова потратить на брентуксимаб ведотин, применяемый при лимфомах.

Это будет первый завод «Фармасинтеза» в Москве. Сейчас у предприятия есть производственные площадки в Санкт-Петербурге, Тюмени, Иркутске, Братске и Уссурийске.

В 2023 году Москва провела четыре конкурса на заключение офсетных контрактов. Кроме «Фармасинтеза», два контракта заключены с «Р-Фармом», один – с «Велфарм-М».

«Р-Фарм» заключил контракты на 4,8 млрд рублей и 1,055 млрд рублей. Компании предстоит вложить не менее 3 млрд и 800 млн рублей соответственно. Первый контракт предполагает освоение производства противоопухолевых, гипогликемических препаратов, антикоагулянта, противоревматических лекарств, второй – препаратов против онкологических и аутоиммунных заболеваний на основе моноклональных антител.

«Велфарм-М» Людмилы Щербаковой за 300 млн рублей построит в Москве производство 20 наименований противосудорожных, ферментных, гипогликемических и других лекарств. Москва будет покупать их у компании 5 лет и потратит на это 2,9 млрд рублей.