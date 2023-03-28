Минпромторг разрешит включать в офсетные контракты разные виды медизделий

Минпромторг России предлагает разрешить объединение различных видов медицинских изделий при конкурсах на заключение офсетных контрактов. Ранее исключения из правил для рынка госзаказа распространялись только на закупки по контрактам жизненного цикла (КЖЦ), а также на приобретение медизделий вместе с расходными материалами, предусмотренными производителем. Изменения были предложены мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ №620 от 19 апреля 2021 года, запрещающее объединение разных видов медизделий в один лот при госзакупках с целью поддержания добросовестной конкуренции. В частности, в список исключений из действия этого правила планируется внести пункт о разрешении закупок разных видов изделий в одном лоте в случае проведения конкурсов на контракты, предполагающие встречные инвестиционные обязательства (офсетные контракты).
В пояснительной записке отмечается, что изменения внесены в связи с анализом правоприменительной практики. В частности, в 2019 году, еще до вступления ограничений на закупку в одном лоте в силу, был заключен офсетный контракт на производство 44 видов медизделий для стомированных пациентов. Проведение конкурса на офсет на каждый из этих видов изделий в отдельности было бы экономически нецелесообразно, отмечается в записке. Аналогичные замечания были представлены в ведомство мэром Москвы Сергеем Собяниным в письме № 4-14-165/23 от 6 февраля 2023 года, в котором он просил Минпромторг исключить ограничение на объединение разных медизделий в один лот в случае заключения офсетных контрактов.
В середине января 2023 года Федеральная антимонопольная служба приостановила процедуру определения победителя офсетного контракта на производство подгузников и пеленок на 11,8 млрд рублей, которую объявили столичные власти, из-за жалобы петербургского поставщика медизделий для инвалидов ООО «Единство». В компании настаивали, что тендер совмещает две разные позиции медизделий, объединение которых в один лот, по мнению авторов жалобы, ограничено Правительством РФ с апреля 2021 года и требует разделения конкурса на две процедуры.
Однако жалоба ООО «Единство» была отозвана 16 января, еще до начала разбирательства, а 18 января 2023 года аналогичную жалобу подала другая компания – московский поставщик профильных изделий ООО «Калинка», принадлежащий Майе Кловской. ФАС отклонила жалобу, приведя оригинальный довод о том, что, поскольку офсетный контракт предполагает производство еще не зарегистрированных изделий, у которых нет действующего досье Росздравнадзора, то условия постановления №620 к данному конкретному конкурсу неприменимы.
Запрет на объединение разных наименований медизделий в один лот или контракт был введен в июле 2021 года. Исключение составляли закупки по контрактам жизненного цикла, а также приобретение медоборудования с расходными материалами, предусмотренными производителем. Кроме того, ограничения не касались закупок малого объема – до 600 тысяч, 1 млн и 1,5 млн рублей в зависимости от объема закупаемого в течение года медоборудования, то есть на сумму менее 50 млн рублей, 50–100 млн рублей и более 100 млн рублей соответственно. В случае превышения лимита объединение разных по номенклатуре медизделий было запрещено.
Весной 2022 года правительство отдельным документом ввело мораторий на применение постановления №620 сроком на полгода, до 1 сентября. После его истечения мораторий не продлевали.
Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов
Фото: gemamed.ru