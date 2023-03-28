Минпромторг разрешит включать в офсетные контракты разные виды медизделий

Поправки планируется внести в постановление Правительства РФ №620 от 19 апреля 2021 года, запрещающее объединение разных видов медизделий в один лот при госзакупках с целью поддержания добросовестной конкуренции. В частности, в список исключений из действия этого правила планируется внести пункт о разрешении закупок разных видов изделий в одном лоте в случае проведения конкурсов на контракты, предполагающие встречные инвестиционные обязательства (офсетные контракты).

В пояснительной записке отмечается, что изменения внесены в связи с анализом правоприменительной практики. В частности, в 2019 году, еще до вступления ограничений на закупку в одном лоте в силу, был заключен офсетный контракт на производство 44 видов медизделий для стомированных пациентов. Проведение конкурса на офсет на каждый из этих видов изделий в отдельности было бы экономически нецелесообразно, отмечается в записке. Аналогичные замечания были представлены в ведомство мэром Москвы Сергеем Собяниным в письме № 4-14-165/23 от 6 февраля 2023 года, в котором он просил Минпромторг исключить ограничение на объединение разных медизделий в один лот в случае заключения офсетных контрактов.

В середине января 2023 года Федеральная антимонопольная служба приостановила процедуру определения победителя офсетного контракта на производство подгузников и пеленок на 11,8 млрд рублей, которую объявили столичные власти, из-за жалобы петербургского поставщика медизделий для инвалидов ООО «Единство». В компании настаивали, что тендер совмещает две разные позиции медизделий, объединение которых в один лот, по мнению авторов жалобы, ограничено Правительством РФ с апреля 2021 года и требует разделения конкурса на две процедуры.

Однако жалоба ООО «Единство» была отозвана 16 января, еще до начала разбирательства, а 18 января 2023 года аналогичную жалобу подала другая компания – московский поставщик профильных изделий ООО «Калинка», принадлежащий Майе Кловской. ФАС отклонила жалобу, приведя оригинальный довод о том, что, поскольку офсетный контракт предполагает производство еще не зарегистрированных изделий, у которых нет действующего досье Росздравнадзора, то условия постановления №620 к данному конкретному конкурсу неприменимы.

Запрет на объединение разных наименований медизделий в один лот или контракт был введен в июле 2021 года. Исключение составляли закупки по контрактам жизненного цикла, а также приобретение медоборудования с расходными материалами, предусмотренными производителем. Кроме того, ограничения не касались закупок малого объема – до 600 тысяч, 1 млн и 1,5 млн рублей в зависимости от объема закупаемого в течение года медоборудования, то есть на сумму менее 50 млн рублей, 50–100 млн рублей и более 100 млн рублей соответственно. В случае превышения лимита объединение разных по номенклатуре медизделий было запрещено.

Весной 2022 года правительство отдельным документом ввело мораторий на применение постановления №620 сроком на полгода, до 1 сентября. После его истечения мораторий не продлевали.