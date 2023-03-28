Eli Lilly передаст российский бизнес Swixx Biopharma

Об уходе Eli Lilly сообщил телеграм-канал «Право на здоровье» со ссылкой на источник, близкий к американской компании, и источник на рынке. Это же подтвердил Vademecum источник на рынке. По его словам, поставки всех лекарств Eli Lilly в Россию продолжатся. Vademecum направил запрос в российские представительства Swixx BioPharma и Eli Lilly.

Весной 2022 года так же сделала BMS. Бизнес BMS в России был переведен на дочернюю структуру швейцарской Swixx Biopharma ООО «Свикс Хэлскеа» с сохранением поставок препаратов.

Eli Lilly среди прочих фармкомпаний приостановила весной 2022 года инвестиции в Россию и запуск новых клинических испытаний. Компания также объявила, что временно прекратит поставки «неосновных» лекарств. В итоге компания отказалась от поставок препарата от эректильной дисфункции Сиалис (тадалафил), у которого в России на тот момент уже было несколько дженериков.

Выручка российского представительства Eli Lilly – ООО «Лилли Фарма» – в 2021 году приблизилась к 14 млрд рублей, чистая прибыль составила 525,6 млн рублей. Выручка всей Eli Lilly в 2021 году превысила $28,3 млрд (2,17 трлн рублей по курсу на 27 марта).

Eli Lilly и BMS пока единственные крупные иностранные фармкомпании, свернувшие деятельность в России с передачей местного бизнеса партнеру. У них нет в стране производственных мощностей. Некоторые другие международные игроки, среди которых . MSD и GSK, сокращали свой портфель. А Reckitt Benckiser (производитель Нурофена и Стрепсилса) еще в апреле 2022 года уведомила о передаче прав на свой российский бизнес – третьей стороне или сотрудникам. Из отчета компании за 2022 год следует, что процесс не завершен.

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