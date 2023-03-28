В рамках «Санитарного щита» в этом году создадут шесть новых центров секвенирования

В рамках федпроекта «Санитарный щит» к концу года в России планируется увеличить до 54 количество центров секвенирования и до шести — платформ для разработки вакцин. К 2025 году в национальный электронный каталог микроорганизмов войдут 40 тыс. штаммов.

Для мониторинга изменчивости возбудителей инфекционных болезней необходимо обеспечить создание в этом году шести новых центров секвенирования. К концу 2023 года в рамках реализации федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья» должны заработать 54 таких центра. Об этом сообщила на расширенном заседании в Роспотребнадзоре вице-премьер Татьяна Голикова.

Также по ее словам, к концу года планируется увеличить до шести количество платформ для разработки вакцин. Необходимо разработать 23 новые тест-системы для диагностики инфекций за 60 минут — всего будет 39 тест-систем.

Также в планах обеспечить 19 учреждений Роспотребнадзора девятью новыми мобильными лабораториями быстрого реагирования и продолжить пополнение национального электронного каталога микроорганизмов. К 2025 году он должен содержать более 40 тыс. штаммов. По словам Голиковой, это позволит независимо от зарубежных баз данных проводить генетический мониторинг и идентификацию патогенов, оперативно создавать тесты и вакцины.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, за прошедшие два года было разработано 16 новых реагентов для диагностики инфекций, оснащено 153 ПЦР-центра по всей стране, закуплено оборудование для 48 центров секвенирования, созданы четыре платформы для быстрого получения вакцин. В более чем 240 пунктах пропуска через границу начала действовать система эпидемиологического мониторинга «Периметр».

Оптимизация лабораторной диагностики позволила увеличить охваты тестирования населения до 300 тестов на 100 тыс. населения в сутки и более. Внедрено экспресс-тестирование на грипп и COVID-19 для лиц с признаками ОРВИ, добавила Попова.

В сентябре сообщалось, что на реализацию федерального проекта «Санитарный щит» планируется выделить 10,951 млрд руб. В 2024 году на эти цели потратят 13,64 млрд руб., в 2025 году — 12,07 млрд руб.

Фото: rospotrebnadzor.ru

Артем Косенок

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