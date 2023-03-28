Проект по доставке рецептурных ЛП показал скромные результаты

Эксперимент по дистанционной торговле рецептурными ЛС, стартовавший в Москве, Московской и Белгородской областях 1 марта, пока не привел к реализации этой возможности на практике, сообщили РБК два источника в фармбизнесе, имеющие отношение к эксперименту. Причина заключается в том, что выпущены еще не все нормативно-правовые акты, необходимые для реализации «пилота». Между тем потенциальные участники уже подали заявки на участие в нем.

Законопроект был внесен в ГД в июле. Эксперимент, согласно документу, пройдет с 1 марта 2023 года до 1 марта 2026 года в Москве, а также в Московской и Белгородской областях. Госдума в октябре приняла во втором и третьем чтениях законопроект об эксперименте.

Участникам эксперимента было разрешено продавать онлайн рецептурные лекарственные препараты (ЛП), включенные в перечень разрешенных к реализации. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти будет утверждать соответствующий перечень. Рецепты на препараты могут быть оформлены в виде электронного документа.

В Москве к эксперименту подключились четыре организации. Три из них связаны с ГК «ЭркаФарм»: ООО «Самсон-Фарма», «Планета ТМ» и АО «ЭркаФарм». Еще один участник – аптечная сеть «Еаптека». Как сообщили в ее пресс-службе, она планирует запустить доставку рецептурных препаратов сразу во всех регионах эксперимента. Запросы в другие участвующие в эксперименте компании остались без ответа.

На сайтах всех перечисленных аптечных организаций рецептурные препараты доступны к заказу онлайн, но оформить их доставку курьером пока нельзя, возможен только самовывоз.

В Департаменте здравоохранения Москвы в ответ на запрос журналистов о причинах задержки пояснили, что скорость подключения аптек к «пилоту» замедляет необходимость сначала получить разрешение Росздравнадзора. В этом ведомстве сообщили, что все поступающие заявки оперативно обрабатываются. В столичном департаменте здравоохранения пообещали, что список участников эксперимента будет расширяться.

По словам одного из источников, ничего критичного в затягивании реализации эксперимента нет, аналогичная ситуация была при запуске доставки безрецептурных препаратов и отпуска льготных препаратов коммерческими аптеками. Опрошенные РБК игроки рынка уверены, что к лету эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами будет полноценно запущен. Генеральный директор «Аптечной сети 36,6» Александр Кузин считает, что новая практика улучшит сервис для пациентов. То же думают в «Еаптеке». Кузин отмечает, что эксперимент поможет усилить госконтроль за обращением лекарств.

gxpnews