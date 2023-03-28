У России есть путь быстрого достижения суверенитета в разработке лекарств

Генеральный директор российской фармацевтической компании «Фарм Эйд» Азамат Метов о том, как трансфер технологий от партнеров из дружественных стран может стать оптимальным способом достижения независимости от импорта в кратчайшие сроки.

Десять пакетов западных санкций, планомерно вводимых против России на протяжении года, коснулись всех сфер экономики страны, в том числе фармацевтического рынка. Продукция зарубежного производства занимает большую долю и в госпитальном, и в розничном сегментах. Например, по данным аналитического агентства DSM Group, в 2022 году иностранные препараты занимали в аптечных продажах 32,3%.

Попытки торможения развития фармотрасли в России, остановки поставок и уход из страны ряда зарубежных фармкомпаний неизбежно ведут нас к последствиям, которые еще долго будут влиять на общество и отрасли экономики. Например, в 2022 году число КИ, проводимых зарубежными компаниями, снизилось более чем наполовину по сравнению с 2021-м и едва превысило пару сотен заявок. Насколько реально наверстать или заместить упущенное в текущих реалиях, когда фармацевтический рынок России развивается по дженериковой модели? В целом реально, вот только модель нужно корректировать.

Развивать собственные технологии производства важных и сложных лекарственных препаратов и оперативно замещать выпадающие позиции. На это обращают особое внимание в министерстве здравоохранения, правительстве, на этом делает акцент в своих выступлениях глава государства. В конце января 2023 года президент России Владимир Путин заявил о дефиците в стране отдельных лекарств и росте цен на них. А еще через полмесяца подчеркнул, что России «за короткий срок предстоит вывести на новый уровень собственные критические важные технологии», среди которых была названа и разработка лекарств. Это нужно для обеспечения технологического суверенитета и независимости в производстве любой важной для РФ продукции, пояснил тогда президент. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отмечала, что в условиях действий ряда недружественных стран импортозамещение и разработка препаратов крайне необходимы.

Ключевой вопрос здесь только один: как сделать это быстро и качественно? Создание молекулы с нуля, проведение исследований in vitro, in vivo, клинических исследований – это миллиарды рублей вложений и десятилетия упорной работы ученых. Как пройти этот путь за один-три года, отведенных нам суровыми внешнеэкономическими условиями? Нам нужно активно заниматься трансфером технологий производства необходимых препаратов в Россию. Мы уже опробовали эту модель на вакцине от ротавирусной инфекции, заключив соглашение с одним из ведущих мировых производителей биотехнологических препаратов и вакцин – индийской компанией Serum Institute. Благодаря этой модели, когда владеем всеми правами на продукт, все технологии, включая ноу-хау и основные компоненты, и договариваемся о трансфере технологии производства препарата в Россию, мы быстро получаем российский препарат, а также команду профессионалов партнера, который сопроводит процесс передачи, подготовит персонал, что гарантирует качество. Это и есть ответ на запрос президента России – быстро наладить производство важных и сложных фармпродуктов в нашей стране и, таким образом, обеспечить нашу лекарственную безопасность.

В 2022 году мы обеспечили на 95% потребность страны в вакцине от ротавируса, заместив, кстати, зарубежный продукт. Причем не только поставили необходимый объем вакцины, но и сделали это выгоднее: наша вакцина в 2,5 раза дешевле, препарат стал доступнее. Благодаря этому несколько российских регионов смогли расширить свои календари прививок, ранее их останавливала, как мы поняли, цена. В скором времени мы планируем расширить свой портфель вакцинами от таких распространенных заболеваний, как менингококковая инфекция, вирус папилломы человека и ветряная оспа. Делать это будем по такому же принципу – за счет сотрудничества с международными партнерами из дружественных стран и полного трансфера производственных технологий на территорию России. Уверен, что в текущей ситуации, приложив должные усилия, мы можем и должны использовать передовые международные технологии и разработки для обеспечения нашего рынка современными доступными препаратами. Это кратчайший путь к обеспечению независимости нашей страны от импорта и безопасности наших людей.

gxpnews