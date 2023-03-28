Минздрав одобрил ЛП «Диспевикт» Dr. Reddy’s

Акотиамид – это прокинетик принципиально нового механизма действия, являющийся антагонистом мускариновых М1- и М2-рецепторов, а также ингибитором ацетилхолинэстеразы. Такой фармакологический профиль акотиамида позволяет ему нормализовать адаптивную релаксацию желудка. По результатам клинических исследований акотиамида в дозе 100 мг три раза в день в течение месяца обнаружен настолько выраженный положительный эффект коррекции симптомов постпрандиального дистресс-синдрома, что препарат в перспективе может стать лидером для пациентов данной группы.

По инструкции, опубликованной в ГРЛС, «Диспевикт» нужно принимать три раза в день по одной таблетке (100 мг) до еды. Он противопоказан детям до 18 лет, а также беременным и кормящим матерям. В документе также перечислены некоторые побочные действия препарата. Самые частые из них – диарея и запор.