Минздрав одобрил ЛП «Диспевикт» Dr. Reddy’s
Препарат «Диспевикт» (МНН акотиамид) индийской компании Dr. Reddy’s Laboratories получил регистрационное удостоверение на применение при функциональной диспепсии. Соответствующая информация опубликована в Государственном реестре лекарственных средств.
Акотиамид – это прокинетик принципиально нового механизма действия, являющийся антагонистом мускариновых М1- и М2-рецепторов, а также ингибитором ацетилхолинэстеразы. Такой фармакологический профиль акотиамида позволяет ему нормализовать адаптивную релаксацию желудка. По результатам клинических исследований акотиамида в дозе 100 мг три раза в день в течение месяца обнаружен настолько выраженный положительный эффект коррекции симптомов постпрандиального дистресс-синдрома, что препарат в перспективе может стать лидером для пациентов данной группы.
По инструкции, опубликованной в ГРЛС, «Диспевикт» нужно принимать три раза в день по одной таблетке (100 мг) до еды. Он противопоказан детям до 18 лет, а также беременным и кормящим матерям. В документе также перечислены некоторые побочные действия препарата. Самые частые из них – диарея и запор.
В феврале 2022 года «Биннофарм Групп», входящая в АФК «Система», через дочернее акционерное общество «Алиум» приобрела права на два антибактериальных препарата у Dr. Reddy’s Laboratories. Соглашение позволило «Биннофарм Групп» получить бренды «Ципролет» и «Леволет» у Dr. Reddy’s в России, Узбекистане и Беларуси.
gxpnews