Минздрав: почти все страны СНГ заинтересованы в поставках российских ЛП

Практически все страны Содружества Независимых Государств (СНГ) заинтересованы в поставках российских препаратов, заявил журналистам в пятницу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Он сообщил, что у России есть договоренности о поставках отечественных препаратов с Казахстаном, Таджикистаном и Узбекистаном.

«Очень заинтересованы в поставках отечественных препаратов практически все страны СНГ: и по медпродукции, и особый интерес по радиофармацевтическим препаратам», – сказал он в кулуарах форума «Здоровое общество» в Санкт-Петербурге.

Так, в 2022 году компания «Герофарм» получила регистрационное удостоверение (РУ) от Министерства здравоохранения Республики Узбекистан на биосимиляры аналогов инсулина гларгин и лизпро, «Фармасинтез» объявил о намерении запустить фармпроизводство в Таджикистане, «Р-Фарм» зарегистрировал на территории Республики Казахстан препарат собственной разработки «Артлегиа» (олокизумаб), предназначенный для терапии ревматоидного артрита, также он включен в методические рекомендации Минздрава РФ по лечению коронавирусной инфекции.

gxpnews