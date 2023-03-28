АО «Фармимэкс» снова поставит аталурен для фонда «Круг добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил победителя аукциона на поставку для «Круга добра» лекарственного препарата «Трансларна» (МНН аталурен) для пациентов с миодистрофией Дюшенна – Беккера. Единственной компанией, подавшей заявку на участие в конкурсе, стала «Фармимэкс». Контракт с ней заключат по максимальной цене – 114,6 млн рублей. Объем поставки – 4400 единиц.

Отметим, что ранее в начале марта АО «Фармимэкс» выиграло пять аукционов на поставку препарата в количестве 40,9 тысячи единиц на 924,2 млн рублей.

gxpnews