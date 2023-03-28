«Р-Фарм» будет поставлять в РФ корейское оборудование для УЗД

Группа компаний (ГК) «Р-Фарм» и корейский производитель медтехники Alpinion Medical Systems подписали соглашение в области коммерциализации оборудования для ультразвуковой диагностики сроком на 10 лет. ГК будет поставлять в РФ ультразвуковые диагностические системы высокого и экспертного классов, сообщает пресс-служба «Р-Фарм».

Уточняется, что Alpinion является одним из ведущих мировых брендов в сфере создания эффективных систем высокоточной диагностики. «Еще один шаг в сторону повышения доступности современной, быстрой и качественной диагностики для сотен тысяч российских пациентов», – отметила директор департамента лабораторной диагностики и медицинской техники «Р-Фарм» Елена Вязьмина.

«Р-Фарм» сотрудничает со многими зарубежными фармкомпаниями и производителями медоборудования и медизделий. Ранее в марте, например, ГК объявила о планах углубить партнерство с японской Fujifilm. В частности, «Р-Фарм» будет поставлять в Россию эндоскопические системы с искусственным интеллектом.

gxpnews