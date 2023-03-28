Домашняя аптечка россиян подорожала на 16%

В феврале 2023 года стоимость домашней аптечки повысилась на 16%, до 913 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Сильнее всего подорожал спазмолитический препарат «Но-шпа» (рост 38,5%, до 322 рублей), сообщают «Ведомости», ссылаясь на данные Росстата.

Стоимость активированного угля выросла на 31,3%, до 15,06 рубля, мази «Левомеколь» – на 12%, до 193,33 рубля, парацетамола – на 9,3%, ибупрофена – на 6,6%.

Среди медикаментов, которые формально не входят в аптечку, сильнее всего подорожали йод (+70%, 43 рубля), отечественный анальгин (+35,3%, 29 рублей), перекись (+21%), фосфоглив (+33,6%), аспирин (+19,4%).

Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов заявил, что повышение связано в первую очередь с антироссийскими санкциями и, как следствие, снижением доступности.

В начале 2023 года обновился список препаратов, находящихся в дефектуре или в отношении которых есть риск ее возникновения. Перечень включает 97 позиций.

gxpnews